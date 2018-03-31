Ещё
Эрдоган обвинил премьера Косово в поддержке Гюлена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган обвинил премьера Косово в поддержке Гюлена 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
Президент Турции Тайип Эрданан обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная в поддержке оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Ранее Харадинай отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаши. Причиной такого шага стало задержание шести сотрудников косовского колледжа "Мехмет Акиф" по подозрению в том, что они являются членами организации Гюлена (FETO).
По сообщению турецкого агентства Anadolu, их задержали и доставили в Турцию сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) при поддержке разведслужбы Косово.
"Огорчает то, что в ответ на действия турецких разведчиков премьер Косово снял с должности главу МВД и службы разведки страны. Чей заказ выполнил тем самым глава правительства Косово? С каких это пор он стал защищать лиц, причастных к попытке переворота в Турции?… Уверен, что наши братья в Косово не поддержат политику подобного премьера. Пособники Гюлена ответят за свои действия", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.
По словам турецкого президента, в то время, как Анкара воспринимает Косово в качестве братской страны, Приштина покрывает лиц, организовавших попытку переворота в Турции.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
РИА Новости: последние новости
На юге Афганистана ликвидировали 30 боевиков "Талибана"* Представитель Палестины при ООН отметил рост числа погибших в секторе Газа Премьер Турции отметил необходимость сотрудничества Москвы и Анкары
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог277
Полыхающая столичная высотка попала на видео113
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»440
Миллиардер Магомедов арестован11
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей47
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение