Армия Сирии освободила все города Восточной Гуты

Все населённые пункты в Восточной Гуте в пригороде Дамаска освобождены от террористов. Об этом говорится в официальном заявлении командования сирийской армии.
«После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооружёнными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска», — приводит текст заявления РИА Новости.
Отмечается, что в ходе операции были уничтожены штабы и огневые позиции террористов.
Ранее Минобороны России сообщало, что на освобождённых от боевиков территориях Сирии найдено более 40 тонн отравляющих веществ.