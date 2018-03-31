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Армия Сирии освободила все города Восточной Гуты
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Армия Сирии освободила все города и поселения Восточной Гуты 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Все населённые пункты в Восточной Гуте в пригороде Дамаска освобождены от террористов. Об этом говорится в официальном заявлении командования сирийской армии.
«После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооружёнными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска», — приводит текст заявления РИА Новости.
Отмечается, что в ходе операции были уничтожены штабы и огневые позиции террористов.
Ранее Минобороны России сообщало, что на освобождённых от боевиков территориях Сирии найдено более 40 тонн отравляющих веществ.
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