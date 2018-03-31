Армия Сирии разблокировала главную автомагистраль Дамаска

Правительственные войска Сирии разблокировали главную автомагистраль, связывающую Дамаск с основными провинциями САР, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования сирийской армии.

Главная автотрасса была заблокирована на протяжении семи лет, после того как террористы захватили Восточную Гуту. На протяжении всего кризиса из большинства провинций в Дамаск можно было попасть только по объездной дороге.

«Этот успех (освобождение Восточной Гуты) обеспечил открытие главных транспортных дорог между Дамаском и центральными, северными районами, побережьем и через пустыню вплоть до границы с Ираком », — сообщается в заявлении.