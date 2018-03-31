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Армия Сирии разблокировала главную автомагистраль Дамаска
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Армия Сирии разблокировала главную автомагистраль Дамаска 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Правительственные войска Сирии разблокировали главную автомагистраль, связывающую Дамаск с основными провинциями САР, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования сирийской армии.
Главная автотрасса была заблокирована на протяжении семи лет, после того как террористы захватили Восточную Гуту. На протяжении всего кризиса из большинства провинций в Дамаск можно было попасть только по объездной дороге.
«Этот успех (освобождение Восточной Гуты) обеспечил открытие главных транспортных дорог между Дамаском и центральными, северными районами, побережьем и через пустыню вплоть до границы с Ираком», — сообщается в заявлении.
В субботу была выведена последняя группа боевиков с юга Восточной Гуты из городов Джоубар, Замальке, Эйн-Терма и Эрбин. Под контролем радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) остается один город в восточном пригороде Дамаска — Дума.
BFM.RU: последние новости
Более 520 мирных жителей покинули в понедельник Восточную Гуту Боевики из сирийского города Дума готовы сдать тяжелое оружие Четыре города Восточной Гуты полностью освобождены от террористов
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