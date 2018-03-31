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Армия САР впервые за семь лет разблокировала главную автомагистраль Дамаска
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Армия САР впервые за семь лет разблокировала главную автомагистраль Дамаска 

РИА Новости 22 минуты назад
РИА НОВОСТИ. СИРИЙСКАЯ АРМИЯ ВПЕРВЫЕ ЗА СЕМЬ ЛЕТ РАЗБЛОКИРОВАЛА ГЛАВНУЮ АВТОМАГИСТРАЛЬ ДАМАСКА — КОМАНДОВАНИЕ АРМИИ САР
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