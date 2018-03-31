Ещё
Spiegel: немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Spiegel: немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Все немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи, поставленные в рамках НАТО, из-за устаревшего оборудования. Об этом сообщил в субботу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад минобороны ФРГ.
По данным издания, все 93 самолета срочно нуждаются в модернизации, что вызовет «дополнительные расходы в многомиллионном размере». Электроника, установленная на Tornado еще в 1980-е годы, безнадежно устарела. Крылатые машины не защищены от прослушивания, не располагают зашифрованной системой передачи данных, а также системой радиолокационного опознавания «свой-чужой».
В нынешнем состоянии, считают в минобороны, «боевая система Tornado больше не может участвовать ни в одной операции НАТО». Причем модернизацию самолетов уже невозможно будет завершить до 2019 года. Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приняла решение использовать их как минимум до 2035 года, пока не будет найдено замены Tornado, которые в случае реальной опасности могут по приказу НАТО нести американские атомные бомбы.
Ранее минобороны ФРГ признало, что техническое состояние большей части основных боевых систем, состоящих на вооружении Бундесвера, не удовлетворяет существующим и возрастающим потребностям. Это касается вертолетов, самолетов, танков и кораблей.
Сейчас Tornado задействованы в международной миссии по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
ТАСС: последние новости
В Турции считают, что диалог Анкары с Москвой поможет противостоять провокациям Кронпринц Саудовской Аравии: Асад не покинет президентский пост в ближайшее время СМИ: шесть палестинцев ранены на востоке Газы в результате стычек с израильскими солдатами
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог271
Полыхающая столичная высотка попала на видео114
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»439
Миллиардер Магомедов арестован11
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей48
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение