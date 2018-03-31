«Торнадо» не в состоянии выполнять задачи НАТО

Устаревшие немецкие самолеты «Торнадо» не могут больше выполнять задачи НАТО . Электроника на них была установлена еще в восьмидесятых, машины не защищены от прослушивания, не обладают системой радиолокационного опознавания «свой-чужой», у них нет зашифрованной системы передачи данных.

Об этом сообщалось в конфиденциальном докладе Минобороны ФРГ.

Модернизация 93 самолетов приведет к многомиллионным издержкам и продлится до 2019 года.

Ранее министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен было принято решение: использовать «Торнадо», которые могут нести американские атомные бомбы, до 2035 года, пока нет замены.