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«Торнадо» не в состоянии выполнять задачи НАТО
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«Торнадо» не в состоянии выполнять задачи НАТО 

Вести.Ru 56 минут назад
Устаревшие немецкие самолеты «Торнадо» не могут больше выполнять задачи НАТО. Электроника на них была установлена еще в восьмидесятых, машины не защищены от прослушивания, не обладают системой радиолокационного опознавания «свой-чужой», у них нет зашифрованной системы передачи данных.
Об этом сообщалось в конфиденциальном докладе Минобороны ФРГ.
Модернизация 93 самолетов приведет к многомиллионным издержкам и продлится до 2019 года.
Ранее министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен было принято решение: использовать «Торнадо», которые могут нести американские атомные бомбы, до 2035 года, пока нет замены.
Ранее Минобороны ФРГ признало, что техническое состояние большей части вертолетов, самолетов, танков и кораблей, состоящих на вооружении Бундесвера, неудовлетворительным.
Сейчас Tornado задействованы в международной миссии по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке, передает ТАСС.
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