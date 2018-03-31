Стала известна тема переговоров Путина и Эрдогана в Анкаре 

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом вопросы информационного взаимодействия стран в рамках заседания Совета сотрудничества на высшем уровне 3 апреля в Анкаре, сообщает ТАСС.
Соответствующую информацию озвучил первый заместитель гендиректора информагентства Михаил Гусман на четвёртом заседании Российско-турецкого форума общественности (РТФО) в субботу.
Лидеры стран также могут обсудить идею о проведении всемирного конгресса русскоязычных СМИ в Аланье в 2019 году, отметил он.
По словам Гусмана, эту инициативу ранее поддержал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, а также руководство российского внешнеполитического ведомства.
В субботу в Стамбуле прошло четвёртое заседание Российско-турецкого форума общественности в преддверии заседания Совета сотрудничества на высшем уровне, которое намечено на 3 апреля.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 3-4 апреля посетит с рабочим визитом Турцию, где примет участие в работе Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, приедет на закладку фундамента сооружаемой Росатомом АЭС «Аккую», а также проведёт встречу с коллегами в рамках саммита Россия-Турция-Иран по Сирии.