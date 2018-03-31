Стала известна тема переговоров Путина и Эрдогана в Анкаре

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом вопросы информационного взаимодействия стран в рамках заседания Совета сотрудничества на высшем уровне 3 апреля в Анкаре , сообщает ТАСС

Соответствующую информацию озвучил первый заместитель гендиректора информагентства Михаил Гусман на четвёртом заседании Российско-турецкого форума общественности (РТФО) в субботу.

Лидеры стран также могут обсудить идею о проведении всемирного конгресса русскоязычных СМИ в Аланье в 2019 году, отметил он.

В субботу в Стамбуле прошло четвёртое заседание Российско-турецкого форума общественности в преддверии заседания Совета сотрудничества на высшем уровне, которое намечено на 3 апреля.