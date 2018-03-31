На юге Афганистана ликвидировали 30 боевиков «Талибана»*

Спецназ атаковал не менее десяти укрытий боевиков в ночь на субботу. Помимо безвозвратных потерь, не менее десяти талибов* были ранены.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. "Талибан"*, ранее овладевший значительной территорией в сельских районах страны, развернул наступление на крупные города.

Также на территории Афганистана усилилось влияние ИГ*.