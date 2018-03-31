Ещё
На юге Афганистана ликвидировали 30 боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Афганистана ликвидировали 30 боевиков «Талибана»* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 30 боевиков радикального движения "Талибан"* в ходе операции в южной провинции Кандагар, передает агентство Khaama Press со ссылкой на начальника полиции региона Абдула Разика.
Спецназ атаковал не менее десяти укрытий боевиков в ночь на субботу. Помимо безвозвратных потерь, не менее десяти талибов* были ранены.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. "Талибан"*, ранее овладевший значительной территорией в сельских районах страны, развернул наступление на крупные города.
Также на территории Афганистана усилилось влияние ИГ*.
РИА Новости: последние новости
В Турции рассказали о визите Путина 3-4 апреля Стали известны детали подготовки к российско-турецкому году культуры В МИД рассказали о транзите боевиков из Сирии в Европу через Украину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд66
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»266
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность114
Трагически погиб актер Евгений Сапаев198
РФ озвучила ответные меры против Британии254
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение