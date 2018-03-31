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Палестинское руководство считает, что действия США в СБ ООН прикрывают агрессию Израиля
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Палестинское руководство считает, что действия США в СБ ООН прикрывают агрессию Израиля 

ТАСС 54 минуты назад
КАИР, 31 марта. /ТАСС/. Действия Соединенных Штатов в СБ ООН покрывают израильскую агрессию в отношении палестинского народа. Об этом, как передало агентство Wafa, заявил в субботу официальный представитель палестинского руководства Набиль Абу Рудейна.
"Возражения США в СБ ООН, которые блокируют резолюции об осуждении израильской агрессии по отношению к палестинцам, служат прикрытием Израилю для продолжения насилия и поощряют Тель-Авив игнорировать международные призывы к прекращению оккупации [палестинских земель]", — сказал Абу Рудейна. По его словам, нынешний политический курс Вашингтона, защищающий оккупационные власти, «сводит на нет все международные усилия, направленные на то, чтобы принудить правительство Израиля прекратить насилие и унижение палестинского народа».
Заявление Абу Рудейны прозвучало спустя менее суток после трагических событий пятницы, когда в столкновениях с израильскими военными на границе с сектором Газа пострадали сотни палестинцев. Минувшим днем десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, 16 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Подавляющее большинство из них отравления газом и ранения пластиковыми пулями, которые применяла полиция и солдаты в стычках с палестинцами.
Президент Государства Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
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