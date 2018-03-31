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Премьер Турции отметил необходимость сотрудничества Москвы и Анкары
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Премьер Турции отметил необходимость сотрудничества Москвы и Анкары 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Диалог Анкары с Москвой — это преимущество для стран региона, в том числе балканских государств, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Позитивные связи Анкары с Москвой лишь положительно влияют на регион", — заявил Йылдырым в беседе с журналистами по итогам визита в Боснию и Герцеговину. Его цитирует агентство Anadolu.
По словам турецкого премьера, Турция и Россия — две соседние страны, и их отношения не могут оказывать негативного влияния на процессы в регионе, в том числе в Боснии и Герцеговине. Он подчеркнул, что диалог с Россией не ведет к напряженности между Анкарой с Вашингтоном.
"Отношения с Россией — это одно, а связи с США — совсем иное. Турция выступает за мир и стабильность на Балканах, Южном Кавказе, Центральной Азии и Ближнем Востоке. Гуманитарные драмы и потоки беженцев должны прекратиться", — сказал премьер.
При этом глава турецкого правительства вновь отметил наличие разногласий с Вашингтоном по вопросу Сирии. «Разногласия между Анкарой и Вашингтоном по вопросу противодействия терроризму в Сирии — не секрет. Вашингтон сотрудничает в Сирии с группировками, которые Анкара считает террористическими. Турецкая сторона при каждой возможности напоминает об этом США», — добавил Йылдырым.
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