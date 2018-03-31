США сделали курдов разменной монетой в борьбе за «перекрой» Сирии

"Курды на Ближнем Востоке стали разменной монетой американцев, которые не оставили своих планов на перекрой Ближнего Востока и раздробление целого ряда государств региона, — отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН , директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский . — Курдские формирования же стали американцам очень удобны — в первую очередь по идеологическим соображениям. Ведь именно они уже почти пять лет как объявили войну режиму Башара Асада и активно ее ведут. При этом они категорически отказываются от любых переговоров с Дамаском

Чтобы завоевать лояльность курдов, американцам достаточно было обещать поддержку и перспективы автономии. И уж конечно, США вооружали новых союзников отнюдь не из пламенной любви к ним — курдские отряды получили тысячи грузовиков с оружием, современные средства связи и американскую технику — в первую очередь военные джипы. Цель Штатов — использовать лояльных боевиков в качестве ударной силы на Ближнем Востоке".

"Курды очень удобный инструмент для американцев, так как готовить другие боевые отряды выйдет долго и дорого, — считает Директор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков . — Здесь же у них в распоряжении боевики, готовые воевать в интересах США за идею и обещания. Им дали карт-бланш на любые действия и методы, потому все больше сообщений приходит из Сирии о зверствах курдов над мирным населением и использовании террористических методов".

Недоговороспособны и опасны

Совет по правам человека ООН опубликовал доклад, где указывает преступления курдов в Сирии против мирного населения. Указывают, что они подвергают людей жестоким пыткам, одна которых «поднесение горячей зажигалки к интимным частям тела». Кроме того, очевидцы рассказали о многочисленных изнасилованиях женщин в занятых курдскими «Демократическими силами Сирии» населенных пунктах. Однако США на подобные сигналы не обращают внимания.

"Классическая американская схема — найти в нужном регионе лояльную этническую группу и под предлогом защиты ее интересов вести активные действие во имя собственных целей, — подчеркивает Центр азиатских и африканских исследований, ведущий научный сотрудник ВШЭ Алексей Образцов . — На днях президент США Дональд Трамп сделал заявление, что американцы уйдут из Сирии, но в это не верится — после войны во Вьетнаме США еще ни из одной страны, куда вводили войска, не ушли. А контролировать захваченную территорию руками курдов Штаты не смогут — они просто этого не умеют.

При этом вся история XX века строится на обещаниях курдам независимости и автономии с последующим предательством. Штаты явно не намерены эту опробованную стратегию менять, однако они позволяют союзникам помечтать о свободе и собственном государстве. В реальности курды максимум могут рассчитывать либо на статус автономии в составе Ирака, либо «откатить» ситуацию к тому, что было в Сирии — кантон в составе единого государства. Старания России и Турции отложили воплощение мечты курдов о собственном государстве на неопределенную перспективу".

"Российская сторона как один из участников коалиции по сирийскому урегулированию не раз обращалась к курдам с предложением о переговорах. То же самое было сделано перед наступлением Турции на Африн — они могли мирно передать город под контроль сирийской армии. Курды ответили, что говорить с Дамаском не намерены и оказывать вооруженное сопротивление. России такой вариант не подходит — мы не позволим раскроить Сирию как лоскутное одеяло. Потому разговор с курдами возможен только в том ключе, что уже ведется.