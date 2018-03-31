США сделали курдов разменной монетой в борьбе за «перекрой» Сирии 

Планы Турции по военной операции с зачисткой курдов на севере Сирии и в Ираке напрямую связаны действиями курдов, на которые опираются США. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказали эксперты.
"Курды на Ближнем Востоке стали разменной монетой американцев, которые не оставили своих планов на перекрой Ближнего Востока и раздробление целого ряда государств региона, — отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский. — Курдские формирования же стали американцам очень удобны — в первую очередь по идеологическим соображениям. Ведь именно они уже почти пять лет как объявили войну режиму Башара Асада и активно ее ведут. При этом они категорически отказываются от любых переговоров с Дамаском
Чтобы завоевать лояльность курдов, американцам достаточно было обещать поддержку и перспективы автономии. И уж конечно, США вооружали новых союзников отнюдь не из пламенной любви к ним — курдские отряды получили тысячи грузовиков с оружием, современные средства связи и американскую технику — в первую очередь военные джипы. Цель Штатов — использовать лояльных боевиков в качестве ударной силы на Ближнем Востоке".
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне объявил, что Анкара начала подготовку к операции против курдских сил на северо-востоке Сирии и на севере Ирака. Направление выбрано — Синджар, город на северо-западе Ирака, который заняли бойцы Рабочей Партии Курдистана. «Борьба будет продолжена до полной зачистки Синджара», — провозгласил турецкий лидер. И резко раскритиковал предложение Франции наладить диалог между Турцией и бойцами курдских отрядов самообороны — по его словам, это «превышение власти».
"Курды очень удобный инструмент для американцев, так как готовить другие боевые отряды выйдет долго и дорого, — считает Директор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Здесь же у них в распоряжении боевики, готовые воевать в интересах США за идею и обещания. Им дали карт-бланш на любые действия и методы, потому все больше сообщений приходит из Сирии о зверствах курдов над мирным населением и использовании террористических методов".
Недоговороспособны и опасны
Совет по правам человека ООН опубликовал доклад, где указывает преступления курдов в Сирии против мирного населения. Указывают, что они подвергают людей жестоким пыткам, одна которых «поднесение горячей зажигалки к интимным частям тела». Кроме того, очевидцы рассказали о многочисленных изнасилованиях женщин в занятых курдскими «Демократическими силами Сирии» населенных пунктах. Однако США на подобные сигналы не обращают внимания.
"Классическая американская схема — найти в нужном регионе лояльную этническую группу и под предлогом защиты ее интересов вести активные действие во имя собственных целей, — подчеркивает Центр азиатских и африканских исследований, ведущий научный сотрудник ВШЭ Алексей Образцов. — На днях президент США Дональд Трамп сделал заявление, что американцы уйдут из Сирии, но в это не верится — после войны во Вьетнаме США еще ни из одной страны, куда вводили войска, не ушли. А контролировать захваченную территорию руками курдов Штаты не смогут — они просто этого не умеют.
При этом вся история XX века строится на обещаниях курдам независимости и автономии с последующим предательством. Штаты явно не намерены эту опробованную стратегию менять, однако они позволяют союзникам помечтать о свободе и собственном государстве. В реальности курды максимум могут рассчитывать либо на статус автономии в составе Ирака, либо «откатить» ситуацию к тому, что было в Сирии — кантон в составе единого государства. Старания России и Турции отложили воплощение мечты курдов о собственном государстве на неопределенную перспективу".
"Российская сторона как один из участников коалиции по сирийскому урегулированию не раз обращалась к курдам с предложением о переговорах. То же самое было сделано перед наступлением Турции на Африн — они могли мирно передать город под контроль сирийской армии. Курды ответили, что говорить с Дамаском не намерены и оказывать вооруженное сопротивление. России такой вариант не подходит — мы не позволим раскроить Сирию как лоскутное одеяло. Потому разговор с курдами возможен только в том ключе, что уже ведется.
При этом для курдов американцы — союзники очень сомнительные. Ведь Штаты уже предали их совсем недавно в Ираке, не поддержав создание независимого Курдистана перед референдумом. В результате курды потеряли город Киркук, очень для них важный. Сейчас Турция надеется максимально подавить курдские формирования, которые считает террористическими, чтобы окончательно избавиться от угрозы не только своему государству, но и всему Ближнему Востоку", — заключает Виктор Надеин-Раевский.