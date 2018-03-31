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Асад не покинет президентский пост в ближайшее время
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Кронпринц Саудовской Аравии: Асад не покинет президентский пост в ближайшее время 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад, на уходе которого ранее неоднократно настаивали представители сирийской оппозиции и ряд стран Запада, останется у власти. Такое мнение высказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу.
"Башар останется. Я думаю, что в его интересах не позволить иранцам делать все, что заблагорассудится", — заявил он.
Кроме того, принц выразил надежду, что подразделения американской армии останутся на территории САР.
"Мы считаем, что американские войска должны остаться в среднесрочной перспективе, а, возможно, на длительный срок", — подчеркнул Сальман.
В противном случае, по мнению принца, США и союзники потеряют военную базу в провинции Дейр-эз-Зор, которая используется для координации спецопераций против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "очень скоро" уйти из Сирии. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны заботиться "другие люди". Американский лидер также пообещал, что ИГ полностью утратит всю занятую ею территорию.
С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и мятежниками, которые требуют ухода Асада с поста президента.
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