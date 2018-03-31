Кронпринц Саудовской Аравии: Асад не покинет президентский пост в ближайшее время

"Башар останется. Я думаю, что в его интересах не позволить иранцам делать все, что заблагорассудится", — заявил он.

Кроме того, принц выразил надежду, что подразделения американской армии останутся на территории САР.

"Мы считаем, что американские войска должны остаться в среднесрочной перспективе, а, возможно, на длительный срок", — подчеркнул Сальман.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "очень скоро" уйти из Сирии. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны заботиться "другие люди". Американский лидер также пообещал, что ИГ полностью утратит всю занятую ею территорию.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и мятежниками, которые требуют ухода Асада с поста президента.