Диалог Турции с РФ поможет справиться с провокациям

В Турции считают, что диалог Анкары с Москвой поможет противостоять провокациям

В своей вступительной речи Чонкар подчеркнул, что "форум играет большую роль в сближении гражданских обществ двух стран".

"Мы поддерживаем постоянный диалог, сегодня, когда обе страны переживают международную агрессию и провокации со внешнего мира, именно это взаимодействие поможет нам выступить единым фронтом против лжи и клеветы. Отношения наших стран имели разные оттенки, у нас до сих пор существует ряд проблем политического характера. И именно такой диалог между нашими народами поможет разрешить и снять политическую напряженность", — сказал он.

Крушение международного права

Сопредседатель турецкой стороны указал, что "некоторые западные партнеры выражают недовольство такому активному сближению наших стран".

"Как вы знаете, 15 июля мы пережили большое общенародное горе — попытку государственного переворота. В эти тяжелые дни встретились с очень неоднозначными заявлениями многих наших партнеров, в то время как Россия ясно и открыто поддержала народ и власть Турецкой Республики. В моменты сомнений и различного рода необоснованных обвинений Турция не забывает о поддержке, оказанной Россией в непростое для республики время. Не все планы были осуществлены, но мы не опускаем руки и стремимся в светлое будущее", — заявил Чонкар.

Митрофанова, в свою очередь, назвала нынешнюю ситуацию на мировой арене "борьбой без правил".

"Мы видим, как на наших глазах рушится система международного права. И задачей наших двух стран является стабилизация этой системы, мы должны не допустить полного коллапса. СМИ наших стран очень часто подпитываются источниками с третьей стороны, что крайне плохо в результате отражается на отношениях двух стран, а также искажает действительность", — подчеркнула руководитель Россотрудничества.

Потенциал в гуманитарном взаимодействии

По ее словам, "хорошим фундаментом взаимоотношений между двумя странами являются быстроразвивающиеся экономические связи, которые не были бы возможными без непосредственного одобрения и поддержки глав государств". Она также напомнила, что 2019-й объявлен годом культуры между двумя странами. "В рамках этого года объявлена большая, разнообразная и яркая программа. Несмотря на политический кризис в отношениях после событий 2015 года, поток туристов из РФ в Турцию уже в 2017 составил 4 млн А в 2018 прогнозируется цифра в 6 млн", — сказал она.

Кроме того, руководитель Россотрудничества также придала особое значение развитию языковых школ, "которое может поспособствовать увеличению туристического потока".

Митрофанова в своей речи также упомянула о взаимодействии в историко-мемориальной сфере. По ее словам, в настоящее время "ведется активный диалог межу историками двух стран". В то же время, как отметила спикер, "в наших странах существуют исторические стереотипы, которые мешают дальнейшему сближению двух стран". В связи с этим она призвала найти способы избавиться от прошлого наследия, "так как в истории между двумя странами были не только войны, но и много хорошего".

Одним из наиболее приоритетных направлений в развитии отношений двух стран Митрофанова назвала сферу образования.