Ракка превратилась в город-призрак

Сирии с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули свыше 143 тысяч человек. Такие данные привел глава российского Центра по примирению сторон Юрий Евтушенко . По его словам, на КПП жителям оказывают всю необходимую помощь.

Блокпост на выезде из Эрбила, одного из оккупированных боевиками города Восточной Гуты. Один за другим появляются автобусы. Внутри экстремисты группировки «Фейлак ар-Рахман», их жены и дети. После долгих переговоров террористы оставляют анклав в предместьях сирийской столицы в надежде сохранить себе жизнь.

На пропускном пункте — обязательный досмотр. Покидать позиции боевикам разрешают только с личными вещами. Из оружия — один автомат и один магазин.

Во время обыска, который проводят сирийская и российская военная полиция, у исламистов находят пистолеты, патроны, пулеметные ленты, гранаты. Все это изымают. После этого — в путь. Без малого 40 тысяч боевиков и их родственников уже доставлены в провинцию Идлиб

По некоторым данным, сложить оружие согласились и террористы «Джейш аль Ислама» (Армии Ислама), которые удерживают Думу , самый большой город Восточной Гуты. После того как они сдадут позиции, оазис вокруг столицы перейдет под полный контроль сирийских властей.

Кафр-Батна, пригород Дамаска . Семь дней назад его освободили от террористов. И теперь здесь налаживается мирная жизнь. По дорогам снуют машины, мотоциклы, люди возвращаются в свои дома.

Первым делом квартал прочесали саперы. Сейчас здесь уже восстановлено водоснабжение, есть электричество. Открываются уличные лавки и продуктовые магазины. Правда, большинство домов в руинах.

"Посмотрите, во что превратилась моя квартира из-за боевых действий. У террористов здесь был наблюдательный пост. А мы с семьей жили в подвале. Теперь пытаемся восстановить наш дом, чтобы снова жить в комфортных условиях", — рассказывает один из местных жителей.

Совсем другая ситуация в Ракке. Город, который оккупирован бойцами Сирийских демократических сил (их поддерживает международная коалиция во главе с США ), не был разминирован. Из-за этого за последние полгода на растяжках и фугасах, оставленных боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ ), подорвались почти 700 человек. Не работают насосные станции, нет центрального водопровода.

"Мы, мирные жители, которые были вынуждены бежать из наших домов из-за террористов ИГИЛ, вернулись, и что мы увидели? Наши дома лежат в руинах. Посмотрите на разрушения вокруг себя. Это город-призрак", — ужасается местный житель.

Во всей Ракке сейчас работают лишь одна больница и роддом. Гуманитарная ситуация на грани катастрофы.