МИД: сирийских террористов почти полностью лишили доходов от нелегальной нефти 

Директор департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачёв заявил, что террористов в Сирии удалось практически полностью лишить доходов от нелегальной торговли нефтью. «Контрабанда углеводородов как один из основных источников финансирования террористических группировок в Сирии и Ираке сведена к минимуму», — цитирует его РИА Новости.
При этом он добавил, что проблема финансирования террористической деятельности всё ещё не решена.
Дипломат также отметил, что сохраняется проблема и в поставках вооружения боевикам, так как их продолжают подпольно снабжать оружием и боеприпасами.
«Наши ВКС практически ежедневно сообщают об уничтожении складов с оружием и боеприпасами, однако же у террористов никогда ничего не заканчивается. У них накоплено невероятное количество так называемой продукции военного назначения», — сказал он, добавив, что им продолжает именно поступать откуда-то оружие, так как кустарное производство у них практически не налажено.