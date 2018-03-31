МИД: сирийских террористов почти полностью лишили доходов от нелегальной нефти

При этом он добавил, что проблема финансирования террористической деятельности всё ещё не решена.

Дипломат также отметил, что сохраняется проблема и в поставках вооружения боевикам, так как их продолжают подпольно снабжать оружием и боеприпасами.

«Наши ВКС практически ежедневно сообщают об уничтожении складов с оружием и боеприпасами, однако же у террористов никогда ничего не заканчивается. У них накоплено невероятное количество так называемой продукции военного назначения», — сказал он, добавив, что им продолжает именно поступать откуда-то оружие, так как кустарное производство у них практически не налажено.