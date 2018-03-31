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МИД: сирийских террористов почти полностью лишили доходов от нелегальной нефти
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МИД: сирийских террористов почти полностью лишили доходов от нелегальной нефти 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: RT на русском
Директор департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачёв заявил, что террористов в Сирии удалось практически полностью лишить доходов от нелегальной торговли нефтью. «Контрабанда углеводородов как один из основных источников финансирования террористических группировок в Сирии и Ираке сведена к минимуму», — цитирует его РИА Новости.
При этом он добавил, что проблема финансирования террористической деятельности всё ещё не решена.
Дипломат также отметил, что сохраняется проблема и в поставках вооружения боевикам, так как их продолжают подпольно снабжать оружием и боеприпасами.
«Наши ВКС практически ежедневно сообщают об уничтожении складов с оружием и боеприпасами, однако же у террористов никогда ничего не заканчивается. У них накоплено невероятное количество так называемой продукции военного назначения», — сказал он, добавив, что им продолжает именно поступать откуда-то оружие, так как кустарное производство у них практически не налажено.
Ранее в Испании были задержаны продавцы похищенных боевиками в Ливии предметов искусства, деньги от реализации которых шли на финансирование террористов.
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