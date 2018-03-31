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Запад замалчивает успехи операции в Восточной Гуте, заявил Гатилов
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Запад замалчивает успехи операции в Восточной Гуте, заявил Гатилов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Запад замалчивает позитивные факты по ситуации в сирийской Восточной Гуте, делая акцент на негативных аспектах, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"К сожалению, нашими западными коллегами все эти факты замалчиваются. Они, наоборот, делают акцент на всех негативных аспектах развития ситуации… Реальность состоит в том, что Россия оказывает содействие сирийским властям, и многие жители региона, выходя из Восточной Гуты, выражают благодарность за те усилия, которые были нами предприняты в плане облегчения их гуманитарной ситуации", — сказал собеседник агентства.
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