Запад замалчивает успехи операции в Восточной Гуте, заявил Гатилов

"К сожалению, нашими западными коллегами все эти факты замалчиваются. Они, наоборот, делают акцент на всех негативных аспектах развития ситуации… Реальность состоит в том, что Россия оказывает содействие сирийским властям, и многие жители региона, выходя из Восточной Гуты, выражают благодарность за те усилия, которые были нами предприняты в плане облегчения их гуманитарной ситуации", — сказал собеседник агентства.