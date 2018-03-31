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Гатилов рассказал о согласовании списков членов комиссии по конституции САР
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Гатилов рассказал о согласовании списков членов комиссии по конституции САР 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия рассчитывает, что списки возможных участников Конституционной комиссии Сирии будут переданы спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре в ближайшее время, они согласовываются с Дамаском, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Надеемся, что в ближайшее время списки будут согласованы, переданы де Мистуре, и он будет над ними работать", — сказал собеседник агентства.
Постпред подчеркнул, что списки будут переданы, как только сирийская сторона выскажет свое мнение по тем персонам, которые были переданы Дамаску странами-гарантами.
"Идет процесс согласования этих списков с сирийской стороной, с Дамаском, с правительством. Мы считаем, что здесь не нужно искусственно подстегивать этот процесс. Задача заключается в том, чтобы эти списки были согласованы и одобрены всеми участниками сирийского урегулирования. Это страны-гаранты и сирийская сторона. После того, как эти списки будут окончательно досогласованы, они будут переданы де Мистуре, и уже он займется этим процессом", — сказал он.
Читайте полный текст интервью Геннадия Гатилова >>
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