Стали известны детали подготовки к российско-турецкому году культуры

СТАМБУЛ , 31 мар — РИА Новости , Алёна Палажченко. Турция совместно с представителями музыкальной общественности РФ ищет российского композитора для создания классического произведения в честь российско-турецкого перекрестного года культуры в 2019 году, заявил РИА Новости глава комитета по культуре и искусству российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сезай Гёргин Тёнер в субботу.

"В рамках подготовки к проведению перекрестного российско-турецкого года культуры в 2019 году мы вместе с представителями российской музыкальной общественности приступили к поиску композитора из России с целью заказа ему классического произведения на 10-12 минут для специального исполнения оркестром под руководством Юрия Башмета ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках перекрестного года культуры турецкая сторона пригласит на Стамбульский театральный фестиваль московский театр имени Вахтангова, танцевальные коллективы из России.

Российско-турецкий форум общественности действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), учрежденного президентами России и Турции в 2010 году. Совет призван координировать реализацию проектов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.