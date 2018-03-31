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Стали известны детали подготовки к российско-турецкому году культуры
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Стали известны детали подготовки к российско-турецкому году культуры 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СТАМБУЛ, 31 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция совместно с представителями музыкальной общественности РФ ищет российского композитора для создания классического произведения в честь российско-турецкого перекрестного года культуры в 2019 году, заявил РИА Новости глава комитета по культуре и искусству российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сезай Гёргин Тёнер в субботу.
РТФО прошел в субботу в Стамбуле под председательством главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой и депутата парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития Ахмета Берата Чонкара в преддверии российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, который пройдет 3 апреля в Анкаре.
"В рамках подготовки к проведению перекрестного российско-турецкого года культуры в 2019 году мы вместе с представителями российской музыкальной общественности приступили к поиску композитора из России с целью заказа ему классического произведения на 10-12 минут для специального исполнения оркестром под руководством Юрия Башмета", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках перекрестного года культуры турецкая сторона пригласит на Стамбульский театральный фестиваль московский театр имени Вахтангова, танцевальные коллективы из России.
"Большое внимание мы уделяем подготовке в Турции концерта Бориса Березовского (фортепиано) и Александра Князева (виолончель), который также состоится в следующем году", — добавил Тёнер.
Российско-турецкий форум общественности действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), учрежденного президентами России и Турции в 2010 году. Совет призван координировать реализацию проектов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
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