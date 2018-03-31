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Российско-турецкий форум общественности начал работу в Стамбуле
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Российско-турецкий форум общественности начал работу в Стамбуле 

ТАСС 44 минуты назад
СТАМБУЛ, 31 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российско-турецкий форум общественности (РТФО) открылся в субботу в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.
В нем принимают участие сопредседатель российской стороны, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, турецкую сторону представляет депутат Великого национального собрания (парламента) Турции от правящей Партии справедливости и развития Берат Чонкар, а также представители профильных комитетов.
В настоящее время стороны проводят консультации в закрытом для прессы режиме.
В марте 2017 года прошло III заседание РТФО. Задачей форума является развитие двусторонних отношений между Россией и Турцией.
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