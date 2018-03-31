Российско-турецкий форум общественности начал работу в Стамбуле

СТАМБУЛ , 31 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российско-турецкий форум общественности (РТФО) открылся в субботу в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время стороны проводят консультации в закрытом для прессы режиме.