Ещё
В МИД рассказали о борьбе с контрабандой нефти террористами в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД рассказали о борьбе с контрабандой нефти террористами в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 31 мар — РИА Новости. Террористов в Сирии удалось практически полностью лишить доходов от нелегальной торговли нефтью и от других источников, связанных с контролем над территорией, которого у них больше нет. Однако в целом проблема финансирования террористической деятельности не решена. Одним из основных препятствий в борьбе с террористическими организациями остается их подпольное снабжение оружием, сообщил РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.
"Контрабанда углеводородов как один из основных источников финансирования террористических группировок в Сирии и Ираке сведена к минимуму", — подчеркнул Рогачев. «Но многие другие вопросы остаются», — добавил он.
Рогачев обратил внимание, что за семь лет сирийского конфликта, в котором радикальным группам противостоят армия Сирии, иранские военнослужащие, "Хезболлах" и другие шиитские ополчения, а также ВКС России, у ИГИЛ (ИГ) и "Джебхат ан-Нусры (обе запрещены в РФ), «говоря бытовым языком, ни разу не кончились патроны».
"Наши ВКС практически ежедневно сообщают об уничтожении складов с оружием и боеприпасами, однако же у террористов никогда ничего не заканчивается. У них накоплено невероятное количество так называемой продукции военного назначения. При том что сами они кустарным способом производят минимум. То есть почти сто процентов ПВН они откуда-то получают. Кто это производит, закупает и доставляет?" — задал представитель МИД РФ риторический вопрос.
"Мы кое-что отследили и знаем, работа с некоторыми государствами по этому поводу уже началась. Но в целом проблема поставок оружия в контексте международного антитеррористического сотрудничества еще всерьез не ставилась", — сказал Рогачев.
В 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 2199 и 2253 по борьбе с финансированием ИГ, "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) и других действующих в Сирии и Ираке террористических группировок. Таким образом, СБ ООН обязал все страны мира бороться с источниками финансирования террористов, а также призвал государства обеспечить, чтобы на их территории ИГ, «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам не предоставлялись экономические ресурсы, что распространяется также «на прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки».
РИА Новости: последние новости
Трамп и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ирак, сообщил источник В МИД рассказали о транзите боевиков из Сирии в Европу через Украину Турция расширяет использование собственных оборонных разработок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово118
РФ получила неожиданную поддержку647
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал55
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»458
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии70
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение