В МИД рассказали о борьбе с контрабандой нефти террористами в Сирии

НЬЮ-ЙОРК , 31 мар — РИА Новости . Террористов в Сирии удалось практически полностью лишить доходов от нелегальной торговли нефтью и от других источников, связанных с контролем над территорией, которого у них больше нет. Однако в целом проблема финансирования террористической деятельности не решена. Одним из основных препятствий в борьбе с террористическими организациями остается их подпольное снабжение оружием, сообщил РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев

"Контрабанда углеводородов как один из основных источников финансирования террористических группировок в Сирии и Ираке сведена к минимуму", — подчеркнул Рогачев. «Но многие другие вопросы остаются», — добавил он.

Рогачев обратил внимание, что за семь лет сирийского конфликта, в котором радикальным группам противостоят армия Сирии, иранские военнослужащие, "Хезболлах" и другие шиитские ополчения, а также ВКС России , у ИГИЛ (ИГ) и " Джебхат ан-Нусры (обе запрещены в РФ), «говоря бытовым языком, ни разу не кончились патроны».

"Наши ВКС практически ежедневно сообщают об уничтожении складов с оружием и боеприпасами, однако же у террористов никогда ничего не заканчивается. У них накоплено невероятное количество так называемой продукции военного назначения. При том что сами они кустарным способом производят минимум. То есть почти сто процентов ПВН они откуда-то получают. Кто это производит, закупает и доставляет?" — задал представитель МИД РФ риторический вопрос.

"Мы кое-что отследили и знаем, работа с некоторыми государствами по этому поводу уже началась. Но в целом проблема поставок оружия в контексте международного антитеррористического сотрудничества еще всерьез не ставилась", — сказал Рогачев.