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В МИД рассказали о транзите боевиков из Сирии в Европу через Украину
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В МИД рассказали о транзите боевиков из Сирии в Европу через Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
НЬЮ-ЙОРК, 31 мар — РИА Новости. Возвращающиеся из Сирии и Ирака иностранные боевики активно пользуются маршрутом в страны Европы через Украину, рассказал РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.
"Из Сирии и Ирака многие пытаются перебраться через Турцию на Украину, так как у Украины введен безвизовый режим с Европейским союзом. Тем самым западные партнеры повесили себе на шею еще одну большую проблему. Наши турецкие партнеры предпринимают определенные усилия, чтобы предотвратить транзит террористов через свою территорию, но они отлавливают далеко не всех. Надо было как-то поощрить Украину за русофобство, освежить для нее «европейскую перспективу» — ввели «безвиз». Обзавестись украинским паспортом относительно легко, и террористы стремятся попасть именно туда. Мы постоянно говорим, что политизация крайне негативно влияет на сотрудничество в области безопасности", — сказал российский дипломат.
Ранее сообщалось, что с начала конфликта в Сирии на территорию этой страны и соседнего Ирака въехали более четырех тысяч россиян для войны на стороне террористов.
Сегодня, по словам Рогачева, «основная проблема с боевиками не в том, что они приезжают в регион, как было некоторое время назад, а в том, что они оттуда уезжают и сотнями и тысячами рассеиваются по миру». При этом большая часть боевиков возвращается не в государства происхождения, понимая, что правоохранительные органы могут иметь информацию об их передвижениях и соответствующим образом подготовиться. «Проблема „возвращенцев“ стала теперь проблемой третьих стран. И ключевую роль именно в этом аспекте обеспечения антитеррористической безопасности может сыграть международное сотрудничество», — подчеркнул представитель МИД России.
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