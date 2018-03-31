В МИД рассказали о транзите боевиков из Сирии в Европу через Украину

"Из Сирии и Ирака многие пытаются перебраться через Турцию на Украину, так как у Украины введен безвизовый режим с Европейским союзом . Тем самым западные партнеры повесили себе на шею еще одну большую проблему. Наши турецкие партнеры предпринимают определенные усилия, чтобы предотвратить транзит террористов через свою территорию, но они отлавливают далеко не всех. Надо было как-то поощрить Украину за русофобство, освежить для нее «европейскую перспективу» — ввели «безвиз». Обзавестись украинским паспортом относительно легко, и террористы стремятся попасть именно туда. Мы постоянно говорим, что политизация крайне негативно влияет на сотрудничество в области безопасности", — сказал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что с начала конфликта в Сирии на территорию этой страны и соседнего Ирака въехали более четырех тысяч россиян для войны на стороне террористов.