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Срочно: Израильский БПЛА упал на юге Ливана
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Срочно: Израильский БПЛА упал на юге Ливана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 31 марта /Синьхуа/ — Израильский беспилотный
летательный аппарат /БПЛА/ в пятницу вечером упал на юге Ливана. Об  этом сообщили в субботу в Армии обороны Израиля. —0—
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