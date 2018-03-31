Террористы ИГ нанесли ущерб одному из центров древней цивилизации на востоке Сирии

По его словам, банды ИГ хозяйничали в Мари четыре года и повредили самые известные постройки, сохранившиеся до наших дней. Среди них расположенный в центре зиккурат, дворец царя Зимри-Лима (1782-1759 годы до н.э.) и храм верховному божеству Дагану. Кроме того, они в нескольких местах вели раскопки в расчете обнаружить артефакты и продать их контрабандистам. «Самое ужасное, что боевики разрушили навес, который хранил отрытые постройки из глиняного кирпича от песчаных бурь и ливней», — отметил профессор. По его словам, власти предпримут сейчас срочные меры по защите Мари от внешнего природного воздействия и разработают план восстановительных работ в этом историко-археологическом заповеднике на Евфрате.

1600 клинописных табличек

Из аккадских текстов ученые знали о существовании богатого царства Мари между Древней Месопотамией и западно-семитским государством Эбла, но все попытки обнаружить следы исчезнувшей цивилизации довольно долго не имели успеха. Лишь в 1933 году, благодаря французскому лейтенанту, который написал рапорт в Париж о найденной местными бедуинами статуе верховного жреца, в пограничный город Бу-Кемаль прибыл во главе экспедиции археолог Андре Парро (1901-1980). Он первым начал раскапывать холм на площади 80 га и наткнулся на еще одну статую — бородатого мужчины в накидке из шкуры. Им оказался правитель Ламги-Мари (около 2500 г. до н.э.).

В дворцовых помещениях был обнаружен клад — архив из 1600 клинописных табличек (их число затем возросло в ходе последующих раскопок). Они сохранили сведения о древнейшем государстве, разрушенном царем Аккада и Шумера Саргоном I (2316-2261 годы до н.э.), и более позднем, которое разорил за неповиновение вавилонский правитель Хаммурапи (1793-1750 годы до н.э.). Таблички рассказывали о жизни царей и двора, языческих обрядах, сохранили предписания чиновникам, поручения архитекторам, отчеты строителей каналов и торговцев, а также важную информацию о соседях.