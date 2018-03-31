Генштаб ВС России провел брифинг о ситуации в Сирии 

Москва, 30 марта /Синьхуа/ — Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской провел сегодня брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 30 марта /Синьхуа/ — Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской провел сегодня брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 30 марта /Синьхуа/ — Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской провел сегодня брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын