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Генштаб ВС России провел брифинг о ситуации в Сирии
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Генштаб ВС России провел брифинг о ситуации в Сирии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Москва, 30 марта /Синьхуа/ — Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской провел сегодня брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 30 марта /Синьхуа/ — Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской провел сегодня брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
Москва, 30 марта /Синьхуа/ — Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской провел сегодня брифинг, посвященный текущей ситуации в Сирии. Фотографии Синьхуа/Евгений Синицын
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