Россия готова выступить посредником в перговорах между Израилем и Палестиной

Москва обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке и готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров. Об этом заявил на экстренном заседании ООН заместитель постпреда нашей страны Владимир Сафронков В свою очередь, генеральный секретарь Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование. Накануне жертвами столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военными и полицией стали 17 человек. Сотни — получили ранения, напоминает телеканал «Россия 24».