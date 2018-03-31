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Россия готова выступить посредником в перговорах между Израилем и Палестиной
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Россия готова выступить посредником в перговорах между Израилем и Палестиной 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке и готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров. Об этом заявил на экстренном заседании ООН заместитель постпреда нашей страны Владимир Сафронков.
В свою очередь, генеральный секретарь Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование.
Накануне жертвами столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военными и полицией стали 17 человек. Сотни — получили ранения, напоминает телеканал «Россия 24».
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