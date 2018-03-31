Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Газе, сообщил источник

В пятницу вечером члены СБ ООН по инициативе Кувейта собрались для обсуждения ситуации в секторе Газа в связи со столкновениями с израильскими военными. Закрытые консультации были запланированы на 18.30 (01.30 мск), однако встреча так и не началась. В течение часа дипломаты сообщили, что состоится открытая встреча по этой теме. Ожидается, что заседание начнется в ближайшие 15 минут.

Как заявил направляясь на встречу заместитель постоянного представителя Швеции при ООН Карл Скау, «Газа уже знала ранее конфликты и войны, и этого нужно избежать». «Мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Все стороны должны проявить сдержанность, но, конечно, это касается израильских сил безопасности», — сказал он журналистам в ООН.

Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля в секторе Газа и защитить палестинцев.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около 1 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.