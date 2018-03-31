Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа

"Мы призываем международное сообщество прямо осудить преступные и незаконные действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа", — говорится в направленном в пятницу документе. Письмо было распространено всем членам СБ.

"Израиль должен быть привлечен к ответственности за свои преступления, в том числе сегодняшние убийства невиновных палестинцев", — заявил постоянный наблюдатель Палестины.

На данный момент сообщается минимум о 15 погибших палестинцах и еще более тысячи раненых после столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа в пятницу.

"При столь большом количестве жертв, мы вновь призываем международное сообщество и Совет Безопасности в частности, действовать сейчас, чтобы дать защиту палестинскому народу и успокоить изменчивую ситуацию, которая явно представляет угрозу миру и безопасности", — говорится в письме.