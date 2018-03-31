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Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа
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Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
ООН, 31 мар — РИА Новости. Палестина призвала Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля в секторе Газа, где за последний день в результате столкновений погибли 15 человек, и защитить палестинцев, говорится в письме постоянного наблюдателя государства Палестина при ООН Рияда Мансура, направленном председателю Совета.
"Мы призываем международное сообщество прямо осудить преступные и незаконные действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа", — говорится в направленном в пятницу документе. Письмо было распространено всем членам СБ.
"Израиль должен быть привлечен к ответственности за свои преступления, в том числе сегодняшние убийства невиновных палестинцев", — заявил постоянный наблюдатель Палестины.
На данный момент сообщается минимум о 15 погибших палестинцах и еще более тысячи раненых после столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа в пятницу.
"При столь большом количестве жертв, мы вновь призываем международное сообщество и Совет Безопасности в частности, действовать сейчас, чтобы дать защиту палестинскому народу и успокоить изменчивую ситуацию, которая явно представляет угрозу миру и безопасности", — говорится в письме.
Совет Безопасности ООН на внеочередной встрече в 18.30 (01.30 субботы мск) проведет закрытые консультации по ситуации в секторе Газа по инициативе Кувейта.
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