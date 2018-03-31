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МИД РФ осудил применение силы против гражданских в секторе Газа
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МИД РФ осудил применение силы против гражданских в секторе Газа 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилем. Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения. Призываем стороны воздержаться от шагов, могущих привести к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации», говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Речь идет о масштабной антиизраильской акции «Великий марш возвращения», которую организаторы, в первую очередь движение ХАМАС, приурочили к 70-летию создания государства Израиль (основано 14 мая 1948 года) и к планируемому в середине мая переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
У границы Газы и Израиля были развернуты несколько палаточных городков, в которых стали происходить митинги и молитвенные собрания под призывы к палестинцам вернуться в их дома, находящиеся сейчас на территории Израиля. К 30 марта у границы собралось порядка 30 тысяч палестинцев. Начались беспорядки, в сторону израильских подразделений, оцепивших район, полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.
Израильская сторона отреагировала на агрессию с применением оружия. В результате по данным на настоящее время 17 палестинцев погибли, более 1 тысячи получили ранения. Медики из Газы призывают через соцсети сдавать кровь и говорят о переполненных больницах. На израильской стороне потерь нет. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование произошедшего.
"Резкое обострение обстановки на границе Израиля и сектора Газа вновь подтверждает необходимость срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, — сказано в заявлении МИД РФ. — Только в таком случае могут быть реализованы законные национальные устремления палестинцев и обеспечена надежная безопасность Израиля".
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