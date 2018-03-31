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В Госдепе призвали к ослаблению напряжённости после инцидентов в секторе Газа
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В Госдепе призвали к ослаблению напряжённости после инцидентов в секторе Газа 

RT на русском 23 минуты назад
Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в Twitter опубликовала сообщение о том, что Вашингтон призывает к ослаблению напряжённости после инцидентов на границе Израиля и сектора Газа. «Мы глубоко опечалены гибелью людей в секторе Газа сегодня. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны принять меры для ослабления напряжённости», — написала она.
Науэрт также отметила, что международное сообщество работает над комплексом мер, которые могли бы улучшить качество жизни граждан Палестины.
Насилие, по её словам, не способствует продвижению в данном вопросе.
Ранее стало известно, что тысячи палестинцев устроили протесты на границе между Израилем и сектором Газа. Впоследствии сообщалось о столкновениях между палестинцами с израильской армией.
По данным постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, число погибших по меньшей мере составляет 17 человек.
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