В Госдепе призвали к ослаблению напряжённости после инцидентов в секторе Газа

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в Twitter опубликовала сообщение о том, что Вашингтон призывает к ослаблению напряжённости после инцидентов на границе Израиля и сектора Газа. «Мы глубоко опечалены гибелью людей в секторе Газа сегодня. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны принять меры для ослабления напряжённости», — написала она.

Науэрт также отметила, что международное сообщество работает над комплексом мер, которые могли бы улучшить качество жизни граждан Палестины

Насилие, по её словам, не способствует продвижению в данном вопросе.

Ранее стало известно, что тысячи палестинцев устроили протесты на границе между Израилем и сектором Газа. Впоследствии сообщалось о столкновениях между палестинцами с израильской армией.

По данным постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, число погибших по меньшей мере составляет 17 человек.