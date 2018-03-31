Ещё
Швейцария поддержала заявление генсека ООН о необходимости расследования ситуации в Газе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швейцария поддержала заявление генсека ООН о необходимости расследования ситуации в Газе 

ТАСС 15 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. Швейцария поддержала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о проведении независимого расследования в связи с произошедшими 30 марта столкновениями между палестинскими манифестантами и израильскими военными и полицией, в результате которых были убиты 16 палестинцев. В опубликованном в субботу заявлении швейцарское правительство потребовало соблюдения прав человека и отказа от несоразмерного применения силы.
Подчеркивается, что в Берне «очень обеспокоены столкновениями», и «призывают обе стороны содействовать деэскалации». «Швейцария поддерживает просьбу генерального секретаря ООН от 30 марта 2018 года о проведении независимого и прозрачного расследования этих событий», — указывает правительство. Оно «требует уважения прав человека, в частности, права на жизнь, и отказа от несоразмерного использования силы».
Как считают в Берне, необходима «активизация мирных переговоров». Швейцария «привержена справедливому и прочному миру, основанному на согласованном двустороннем решении». Кроме того, она высказывается за возобновление «усилий по внутрипалестинскому примирению».
Десятки тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими военными и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 16 палестинцев погибли, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Антониу Гутерриш заявил в пятницу о необходимости проведения независимого и открытого расследования ситуации, сложившейся в секторе Газа на границе с Израилем.
ТАСС: последние новости
Кронпринц Саудовской Аравии: Асад не покинет президентский пост в ближайшее время В Турции считают, что диалог Анкары с Москвой поможет противостоять провокациям МИД ФРГ: Берлин обеспокоен ситуацией в Газе и призывает стороны избегать эскалации
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе471
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО68
Сотрудник консульства США показал журналистам неприличный жест132
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»28
Состояние Савченко резко ухудшилось60
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение