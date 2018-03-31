Швейцария поддержала заявление генсека ООН о необходимости расследования ситуации в Газе

ЖЕНЕВА, 31 марта. / ТАСС /. Швейцария поддержала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о проведении независимого расследования в связи с произошедшими 30 марта столкновениями между палестинскими манифестантами и израильскими военными и полицией, в результате которых были убиты 16 палестинцев. В опубликованном в субботу заявлении швейцарское правительство потребовало соблюдения прав человека и отказа от несоразмерного применения силы.

Подчеркивается, что в Берне «очень обеспокоены столкновениями», и «призывают обе стороны содействовать деэскалации». «Швейцария поддерживает просьбу генерального секретаря ООН от 30 марта 2018 года о проведении независимого и прозрачного расследования этих событий», — указывает правительство. Оно «требует уважения прав человека, в частности, права на жизнь, и отказа от несоразмерного использования силы».

Как считают в Берне, необходима «активизация мирных переговоров». Швейцария «привержена справедливому и прочному миру, основанному на согласованном двустороннем решении». Кроме того, она высказывается за возобновление «усилий по внутрипалестинскому примирению».