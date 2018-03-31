Генсек ООН призвал расследовать гибель людей в секторе Газа 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать гибель людей при столкновениях в палестинском секторе Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя его официального представителя Фархана Хака.
По его словам, Гутерреш обеспокоен столкновениями между палестинцами и силами безопасности Израиля, которое привело к гибели людей. Он настаивает, чтобы расследование этих событий было независимым и открытым.
Ранее в секторе Газа произошли столкновения между палестинцами — участниками Великого марша возвращения и представителями израильских сил безопасности. Жертвами инцидента стало не менее 15 человек. Много людей пострадало.