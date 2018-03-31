Генсек ООН призвал расследовать гибель людей в секторе Газа

По его словам, Гутерреш обеспокоен столкновениями между палестинцами и силами безопасности Израиля , которое привело к гибели людей. Он настаивает, чтобы расследование этих событий было независимым и открытым.

Ранее в секторе Газа произошли столкновения между палестинцами — участниками Великого марша возвращения и представителями израильских сил безопасности. Жертвами инцидента стало не менее 15 человек. Много людей пострадало.