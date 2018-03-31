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Россия готова предоставить площадку для переговоров лидерам Израиля и Палестины
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Россия готова предоставить площадку для переговоров лидерам Израиля и Палестины 

RT на русском 1 час назад
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков в ходе экстренного заседания Совета Безопасности заявил, что Москва подтверждает готовность предоставить площадку для переговоров лидерам Израиля и Палестины после столкновений в пограничной зоне. Об этом сообщает РИА Новости.
«Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров», — уточнил дипломат.
Ранее сообщалось, что число погибших палестинцев в ходе столкновений с израильской армией на границе между Израилем и сектором Газа по последним данным возросло до 17 человек.
30 марта стало известно, что тысячи палестинцев устроили протесты в пограничном регионе.
RT на русском: последние новости
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