Россия готова предоставить площадку для переговоров лидерам Израиля и Палестины

«Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров», — уточнил дипломат.

Ранее сообщалось, что число погибших палестинцев в ходе столкновений с израильской армией на границе между Израилем и сектором Газа по последним данным возросло до 17 человек.

30 марта стало известно, что тысячи палестинцев устроили протесты в пограничном регионе.