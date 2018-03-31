Ещё
СМИ: Трамп заблокировал выделение средств на восстановление Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Трамп заблокировал выделение средств на восстановление Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американский президент Дональд Трамп заблокировал выделение денег, которые США собирались потратить с целью содействия восстановлению в Сирии и оказания гуманитарных усилий в этой ближневосточной стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).
Рекс Тиллерсон, отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря, в феврале на заседании коалиции по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) обещал, что Вашингтон выделит дополнительно 200 миллионов долларов на поддержку гуманитарных усилий в САР. По данным WSJ, хозяин Белого дома дал распоряжение госдепу заблокировать выделение этих средств.
В четверг Трамп заявил, что США могут «очень скоро» уйти из арабской республики. По словам американского лидера, настала пора, когда о Сирии должны заботиться «другие люди». Президент США также пообещал, что ДАИШ полностью утратит всю занятую ею территорию.
Российская Газета: последние новости
В ООН рассмотрят обострение ситуации на границе Палестины и Израиля Премьер Турции рассказал об отношениях с Россией Российских саперов вооружили противодроновыми ружьями
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У США нашелся «более жесткий» вариант ответа России32
Стали известны заработки на реалити-шоу28
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово5
Капитан рассказал, что британцы искали на борту самолета29
В Лондоне хотят закрыть российское «логово шпионов»5
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение