СМИ: Трамп заблокировал выделение средств на восстановление Сирии

Рекс Тиллерсон , отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря, в феврале на заседании коалиции по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) обещал, что Вашингтон выделит дополнительно 200 миллионов долларов на поддержку гуманитарных усилий в САР. По данным WSJ, хозяин Белого дома дал распоряжение госдепу заблокировать выделение этих средств.

В четверг Трамп заявил, что США могут «очень скоро» уйти из арабской республики. По словам американского лидера, настала пора, когда о Сирии должны заботиться «другие люди». Президент США также пообещал, что ДАИШ полностью утратит всю занятую ею территорию.