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ХАМАС пытается скрыть преступления в Газе, заявил постпред Израиля при ООН
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ХАМАС пытается скрыть преступления в Газе, заявил постпред Израиля при ООН 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 31 мар — РИА Новости. ХАМАС пытается одурачить международное сообщество и скрыть свои преступления, заявил постпред Израиля при ООН Данни Данон перед встречей Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.
"Как мы и предупреждали, так называемый мирный марш обернулся хорошо организованным и внушающим страх собранием, спонсированным ХАМАС. Единственная цель этих провокаций — угрожать Израилю и посеять протесты", — говорится в заявлении постпреда Израиля.
Данон отметил, что ХАМАС использует мирных жителей и детей, умышленно рискуя из жизнями и отправляя их к границе Израиля.
"Международное сообщество не должно заблуждаться и позволять ХАМАСу скрывать свои преступления", — заявил Данон.
В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около 1 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.
Пятничные события были задуманы как начало многодневных выступлений, кульминацию которых организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году. Тогда сотни тысяч местных жителей были вынуждены оставить свои дома и стали на много десятилетий беженцами.
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.
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