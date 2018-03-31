В ООН рассмотрят обострение ситуации на границе Палестины и Израиля

"Мы призываем международное сообщество прямо осудить преступные и незаконные действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа", — цитирует ТАСС письмо постоянного наблюдателя государства Палестина при ООН Рияда Мансура.

Он добавил, что Израиль необходимо привлечь к ответственности не только за «сегодняшние убийства невиновных палестинцев», но и остальные «свои преступления».

Отметим, что в ночь с пятницы на субботу по московскому времени Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации по ситуации в секторе Газа. Это связано с соответствующей инициативой Кувейта

В субботу в Палестине объявлен день национального траура по погибшим.