Ещё
В ООН рассмотрят обострение ситуации на границе Палестины и Израиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ООН рассмотрят обострение ситуации на границе Палестины и Израиля 

Российская Газета 23 минуты назад
Палестина призвала Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля в секторе Газа, где в пятницу, 30 марта, в результате жестких действий полиции и военных погибли 15 жителей арабского государства.
"Мы призываем международное сообщество прямо осудить преступные и незаконные действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа", — цитирует ТАСС письмо постоянного наблюдателя государства Палестина при ООН Рияда Мансура.
Он добавил, что Израиль необходимо привлечь к ответственности не только за «сегодняшние убийства невиновных палестинцев», но и остальные «свои преступления».
Отметим, что в ночь с пятницы на субботу по московскому времени Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации по ситуации в секторе Газа. Это связано с соответствующей инициативой Кувейта.
В субботу в Палестине объявлен день национального траура по погибшим.
Российская Газета: последние новости
В Палестине объявлен день национального траура Почему слухи о разведывательном полете F-35 над Сирией - вранье Российских саперов вооружили противодроновыми ружьями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль231
Стали известны заработки на реалити-шоу5
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»23
Россия готовится к новым нападкам Запада41
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ210
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение