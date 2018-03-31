Белый дом обвинил хуситов в подрыве политического процесса в Йемене

"Йеменские хуситы ответили на усилия ООН по активизации политического процесса в Йемене угрозой совершить более безрассудные ракетные атаки, подобные тем, что были совершены в воскресенье", — говорится в тексте.

По ее словам, «эти действия ставят под сомнение приверженность хуситов мирному процессу».

"Эти нападения вновь свидетельствуют о том, что иранский Корпус страж исламской революции продолжает подрывать политический процесс, эскалирует боевые действия и дестабилизирует ситуацию в регионе, поставляя оружие хуситам и другим", — значится в комментарии, поступившем в РИА Новости.

В Белом доме отметили, что США будут и далее оказывать помощь партнерам для «самозащиты, предоставляя необходимую гуманитарную помощь и поддерживая инклюзивный процесс» под эгидой ООН.

Возглавляемая Эр-Риядом военная коалиция, воюющая в Йемене, в понедельник заявила, что перехватила семь ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена — три из них были нацелены на Эр-Рияд. Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», при падении обломков ракет на жилые районы погиб гражданин Египта , еще два человека получили ранения.

По данным газеты «Сабк», саудовский монарх заявил во вторник, что «королевство со всей решимостью отразит любые враждебные посягательства на свою безопасность, стабильность, благополучие подданных и жителей». Он также поблагодарил лидеров дружественных стран за осуждение атаки хуситов, которых, по его словам, поддерживает Иран