Кронпринц Мухаммед усиливает антииранскую риторику

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Словесная война саудовского кронпринца Мухаммеда бин Салмана против Ирана , похоже, оказала эффект объединения на обычно разобщенных иранцев.

32-летний крон-принц занял особенно жесткий тон против Тегерана во время своего интервью CBS , которое он дал 19 марта и которое вызвало гнев иранцев как к нему, так и к Саудовской Аравии

В интервью Мухаммед обвинил Иран в поддержке терроризма, заявив: «Многие из активистов »Аль-Каиды" получают защиту и поддержку в Иране. Сюда входит сын Усамы бен Ладена, новый лидер «Аль-Каиды». Он живет в Иране и работает от Ирана. Его поддерживает Иран".

Мухаммед также высмеял идею сравнения военной и экономической мощи Ирана и Саудовской Аравии, добавив: «Иран не конкурент Саудовской Аравии. Его армия не входит в пятерку самых сильных армий в мусульманском мире. Саудовская экономика больше, чем иранская экономика».

Эти заявления вызвали реакции в Иране, население которого в соцсетях попыталось выплеснуть весь накопленный гнев. Многие критиковали Мухаммеда в Твиттере, а некоторые утверждают, что, несмотря на свою мощную армию и 3 года войны, Саудовская Аравия пока не преуспела в Йемене . Несмотря на то что персидские соцсети, как правило, показывают сильное разделение по политическим вопросам, сейчас, кажется, есть консенсус, когда речь заходит об осуждении высказываний Мухаммеда.

В дополнение к осуждению войны, проводимой Саудовской Аравией в Йемене, другие иранцы отметили противоречия в заявлениях Мухаммеда.

Например, Бахман Калбаси, корреспондент BBC Persian, который объявлен вне закона в Иране, в сообщении в твиттере 15 марта, отметил: «Саудовский кронпринц дал интервью CBS в преддверии своего визита в США . С одной стороны, он говорит, что армия и экономика Ирана настолько слабые, что страна не может быть соперником для Саудовской Аравии. С другой стороны, он говорит, что верховный лидер Ирана — это новый Гитлер и он стремится расширить свою власть».

Между тем в Instagram появились призывы отслеживать все страницы соцсетей, связанные с Мухаммедом. Так, аккаунт Special Royal, который, как утверждается, является специальным аккаунтом для размещения изображений и публикаций о жизни кронпринца, подвергся нападкам персидских пользователей соцсетей, которые писали комментарии, направленные против Мухаммеда как на персидском, так и на арабском языках.

Носратолла Таджик, бывший посол Ирана в Иордании , отметил: «Иранцы не воспринимают угрозы Мухаммеда серьезно по разным причинам. Во-первых, Саудовская Аравия проходит через переломный момент, включая момент преемственности и растущие общественные требования и ожидания, которые еще предстоит выполнить. Поэтому он переживает непростой период. Во-вторых, чтобы справиться со своими внутренними кризисами, ему нужно создать внешнего врага. С другой стороны, Мухаммед пытается получить политическую и военную поддержку президента США Дональда Трампа ».

Он добавил: «Однако комментарии Трампа после встречи с Мухаммедом указывают на то, что основным приоритетом для Америки Трампа является как можно большее исчерпание саудовских финансов, причем, под разными предлогами, такими как продажа вооружения, например. Поэтому естественно, что иранское общество, несмотря на свои политические разногласия, занимает единую позицию по такому вопросу и в отношении такого иностранного врага. Иран должен стремиться к стратегически важному терпению в этой ситуации».

Концепция создания внешнего врага для продвижения своих интересов — хорошо известный ход в сфере политики. В этом ключе некоторые аналитики в Иране считают, что одна из главных причин, по которой Мухаммед подпитывает конфликт с Ираном — это обеспечить путь Саудовской Аравии для продвижения внутренних реформ. Однако следует отметить, что он одновременно предоставил Исламской Республике такую же возможность. У Ирана нет желания усиливать напряженность в отношениях с Саудовской Аравией, его высокопоставленные чиновники неоднократно призывали к необходимости диалога и устранения напряженности с королевством. Но эти усилия мало что сделали для смягчения напряженности и враждебности между двумя региональными державами.

При таких обстоятельствах иранская общественность больше, чем раньше доверяет своей политической системе, укрепляя чувство патриотизма и, следовательно, усиливая единство в этом вопросе. Это единство позволяет высокопоставленным иранским чиновникам более уверенно противостоять угрозам Мухаммеда бин Салмана.