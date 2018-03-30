В столичном регионе ведется поиск Светланы Сушко

Светлана пропала после ссоры с мужем, с которым она познакомилась в Москве несколько лет назад, когда он работал в посольстве Турции. После того, как ее супруг закончил работу в дипломатической миссии, они уехали жить в Турцию.

Близкие знакомые и родные опасаются, что женщина могла стать жертвой «промывки мозгов» или даже вербовки.