В столичном регионе ведется поиск Светланы Сушко 

Жена экс-сотрудника посольства Турции в России Светлана Сушко пропала в Москве, сообщили РИА «Новости» друзья и родственники женщины. В связи со случившимся, в правоохранительные органы направлены официальные заявления.
Светлана пропала после ссоры с мужем, с которым она познакомилась в Москве несколько лет назад, когда он работал в посольстве Турции. После того, как ее супруг закончил работу в дипломатической миссии, они уехали жить в Турцию.
Близкие знакомые и родные опасаются, что женщина могла стать жертвой «промывки мозгов» или даже вербовки.