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Террористы ИГИЛ практически уничтожили уникальный археологический памятник
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Террористы ИГИЛ практически уничтожили уникальный археологический памятник 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) нанесли непоправимый ущерб городу Мари на Евфрате. За четыре года оккупации вандалы разрушили уникальные постройки: зиккурат, дворец царя Зимри-Лима и храм верховному божеству Дагану.
Первое поселение на этом месте было основано в третьем тысячелетии до нашей эры, пишет ТАСС. Террористы занимались «черной археологией», при этом уничтожив защиту построек от песчаных бурь и ливней.
Директор департамента древностей и музеев Сирии профессор Махмуд Хаммуд сообщил, что правительство страны готовит план экстренного спасения археологических уникальных памятников.
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