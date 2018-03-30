«Ядерная сделка» переживает последние дни

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика» Ситуация с иранской ядерной сделкой выглядела очень хрупкой после выборов Дональда Трампа в ноябре 2016 года, однако до сих пор президент США убежден в необходимости отменить это соглашение.

Такая позиция вряд ли продлится намного дольше, по мнению Eurasia Group, которая прогнозирует, что соглашение вряд ли «переживет первый президентский срок президента Дональда Трампа».

Россией, Францией и Иранская ядерная сделка, JCPOA, была заключена в 2015 году между Ираном Китаем , США, Великобританией Германией . Она была разработана для ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на отмену экономических санкций.

Однако Трамп неоднократно критиковал эту сделку, выступая против условий, которые позволили бы Ирану постепенно восстановить свою ядерную активность и обвинял Иран в нарушении условий соглашения.

В январе Трамп потребовал, чтобы Франция, Германия, Великобритания и Конгресс США приняли более жесткие меры против Ирана.

Председатель Евразийской группы Клифф Купчан заявил в среду, что соглашение вряд ли «переживет первый президентский срок Трампа» и что вероятно «повторное введение санкций США» — санкций, которые мешают другим странам вести дела с Ираном.

Ливане, Ираке, Он отметил, что Иран, страна, которая восстановила свою экономику благодаря ядерной сделке, скорее всего, отреагирует «риторической яростью» на такой сценарий и может создать конфликт на Ближнем Востоке. Он пояснил, что это может означать, что Иран использует более агрессивную политику в Сирии Йемене или, что наиболее опасно, в Саудовской Аравии

Без взаимопонимания между Трампом и Ираном резко снижаются шансы на сохранение ядерной сделки с 55% до 35%, отметила Eurasia Group.

Первая угроза ядерной сделке Ирана: назначение «ястреба Ирана» Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности и Майка Помпео в качестве госсекретаря США.

Купчан заявил, что сочетание назначений Болтона и Помпео наряду с «недостаточным прогрессом европейских партий и Конгресса США по вопросу заключения ядерной сделки теперь делает маловероятной возможность того, что соглашение переживет первый президентский срок президента Дональда Трампа».

И Болтон, и Помпео выразили решительное неодобрение Ирану, при этом, первый предложил нанести упреждающие удары по Ирану, а последний назвал страну «полицейским государством». Помпео «также настроен резко против» JCPOA, добавил председатель группы Eurasia Group.

Купчан отметил, что помимо назначений Болтона и Помпео «сделка может не состояться» из-за «недостаточного прогресса» между Великобританией, Германией, Францией и Конгресса США в плане корректировок того, что Трамп назвал «катастрофическими недостатками» в иранской сделке.

Трамп хочет положить конец условиям в сделке, которые позволили бы Ирану проводить обогащение урана выше объема необходимого для коммерческого производства электроэнергии. Он также хочет запретить испытания баллистических ракет и неограниченный доступ для инспекторов атомной энергии на любой военный объект.

Если Великобритания, Германия и Франция вместе с Конгрессом не решат эти проблемы до 12 мая, Америка восстановит санкции, хотя этого не было в течение ряда лет.

Купчан отметил, что в настоящее время отмечается совсем небольшой прогресс в этих западных странах, где, как он отметил: «руководство и многие члены не хотят, чтобы JCPOA была отменена, они также не хотят участвовать в попытках Трампа отменить соглашение, рискуя взять вину на себя». Председатель Eurasia Group дал иранской сделке 35%-й шанс на выживание.

Трамп не хочет рисковать войной, подчеркнул Купчан, учитывая, что рынки рухнут, а риск терроризма повысится.