В Палестине объявлен день национального траура

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура. Это сделано в память о жертвах жестоких столкновений с израильскими военными в секторе Газа.

По данным ТАСС, которое ссылается на палестинское министерство здравоохранения , всего убито 14 человек, ранены по меньшей мере 1300.

Столкновения произошли у границы сектора Газа и Израиля , куда в пятницу, 30 марта, пришли тысячи палестинцев по случаю отмечаемого Дня земли — годовщины событий 1976 года, когда Израиль отобрал у Палестинского государства часть принадлежавших арабам территорий. Требованиями манифестантов было возвращение палестинских беженцев, разбросанных по всему миру, на родину. Число таковых — вместе с их потомками — приближается к 5 млн человек.

В ряде районов акции сопровождались стычками с израильскими военными и полицейскими. По информации РИА Новости, израильские власти не скрывают, что против манифестантов применялось огнестрельное оружие, при этом, по их подсчетам, в акции приняло участие около 30 тысяч жителей региона.

Палестинские медики уже выступили с призывом к согражданам сдавать кровь для раненых. Многие больницы уже переполнены.