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В Палестине объявлен день национального траура
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В Палестине объявлен день национального траура 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура. Это сделано в память о жертвах жестоких столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
По данным ТАСС, которое ссылается на палестинское министерство здравоохранения, всего убито 14 человек, ранены по меньшей мере 1300.
Столкновения произошли у границы сектора Газа и Израиля, куда в пятницу, 30 марта, пришли тысячи палестинцев по случаю отмечаемого Дня земли — годовщины событий 1976 года, когда Израиль отобрал у Палестинского государства часть принадлежавших арабам территорий. Требованиями манифестантов было возвращение палестинских беженцев, разбросанных по всему миру, на родину. Число таковых — вместе с их потомками — приближается к 5 млн человек.
В ряде районов акции сопровождались стычками с израильскими военными и полицейскими. По информации РИА Новости, израильские власти не скрывают, что против манифестантов применялось огнестрельное оружие, при этом, по их подсчетам, в акции приняло участие около 30 тысяч жителей региона.
Палестинские медики уже выступили с призывом к согражданам сдавать кровь для раненых. Многие больницы уже переполнены.
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