Премьер Турции рассказал об отношениях с Россией

"Наши отношения с Россией необходимо рассматривать как приоритет не только в контексте БиГ, но и всех Балкан. Хорошие отношения с Россией позитивно сказываются на ситуации в регионе. Что касается Боснии, то наши хорошие отношения с РФ послужат поводом для улучшения обстановки в этой стране", — подчеркнул Бинали Йылдырым, отметив, что это не означает ухудшения взаимодействия Анкары с Вашингтоном. Его слова цитирует сараевское издание «Независне новине».

Йылдырым также добавил, что «Турция желает видеть мир и стабильность на Балканах и Ближнем Востоке, а также и других регионах».

В части касающейся состояния дел с США , турецкий премьер апеллировал к словам президента США Дональда Трампа , обещавшего вывести американские войска из Сирии , что должно разрешить накопившиеся между двумя государствами противоречия.