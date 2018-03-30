Премьер Турции рассказал об отношениях с Россией 

Хорошие отношения между Москвой и Анкарой имеют огромную значимость для Балкан. Об этом в Сараево заявил глава кабинета министров Турции Бинали Йылдырым, находящийся с официальным визитом в Боснии и Герцеговине (БиГ).
"Наши отношения с Россией необходимо рассматривать как приоритет не только в контексте БиГ, но и всех Балкан. Хорошие отношения с Россией позитивно сказываются на ситуации в регионе. Что касается Боснии, то наши хорошие отношения с РФ послужат поводом для улучшения обстановки в этой стране", — подчеркнул Бинали Йылдырым, отметив, что это не означает ухудшения взаимодействия Анкары с Вашингтоном. Его слова цитирует сараевское издание «Независне новине».
Йылдырым также добавил, что «Турция желает видеть мир и стабильность на Балканах и Ближнем Востоке, а также и других регионах».
В части касающейся состояния дел с США, турецкий премьер апеллировал к словам президента США Дональда Трампа, обещавшего вывести американские войска из Сирии, что должно разрешить накопившиеся между двумя государствами противоречия.
"Мы понимаем, что тем самым будет прекращена поддержка террористическим организациям. Турция и США уже долгое время являются союзниками по НАТО, у нас налажено взаимодействие в самых разных областях. США не должны быть государством, делающим выбор между Турцией и террористическими организациями. Мы думаем, что они таковыми и не являются", — обозначил свою позицию Йылдырым.