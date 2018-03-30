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СМИ: палестинский лидер объявил 31 марта днем национального траура
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СМИ: палестинский лидер объявил 31 марта днем национального траура 

ТАСС 31 минуту назад
КАИР, 30 марта. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета Asharq Al-Awsat.
Тысячи палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 14 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранения получили на настоящий момент более 1 тыс. 300 арабов.
30 марта палестинцы отмечают День земли в память о событиях 1976 года, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам. Эти действия привели к массовых демонстрациям, всеобщей забастовке на всех оккупированных территориях. Тогда в столкновениях с полицией были убиты шесть палестинцев, десятки получили ранения, сотни арабов были помещены за решетку.
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