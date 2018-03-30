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Появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии
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Появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Заявлению президента США Дональда Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии предшествовали его обсуждения этой темы с советниками, сообщают СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.
Согласно этим данным, Трамп в таких беседах ясно дал понять, что «как только остатки ИГ будут уничтожены, Соединенные Штаты должны будут стремиться к тому, чтобы обеспечением безопасности в регионе занимались местные страны», передает Reuters
Второй неназванный чиновник сказал, что советники по национальной безопасности убеждали Трампа в необходимости оставить силы США в Сирии в небольшом количестве, по крайней мере, на пару лет, чтобы убедиться в успехе борьбы с боевиками и не дать Сирии фактически превратиться в постоянную иранскую базу.
Никаких четких решений по этому поводу, однако, до сих пор не принято, отмечают источники.
В то же время, чиновники из Госдепа, Пентагона и ЦРУ, опрошенные агентством, оказались не в курсе подобных планов администрации.
Накануне в госдепартаменте официально заявили, что не располагают информацией о планах по «выходу из Сирии», о чем сообщил президент Дональд Трамп.
В четверг Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии.
США контролируют обширные территории на востоке Сирии, богатые нефтью, в основном с помощью своих прокси-формирований на базе курдского ополчения.
Сейчас в Сирии развернуты 2000 американских военных, правительство страны считает их присутствие на своей территории незаконным.
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