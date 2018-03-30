Исполнительница роли Красной Шапочки рассказала, за что получила медаль участника операции в Сирии 

Как сообщила «Говорит Москва» актриса, она провела в Сирии несколько суток. Там она оказывала моральную поддержку российским военным.
«Огромное количество людей, включая Тимура Бекмамбетова, получили награды и благодарность. Так было всегда и так правильно. Все бригады, которые выезжали во время всех войн, включая Великую отечественную, поддерживали наших ребят. С ансамблем Александрова я не вылетела, потому что была очень сильно больна. Доктор Лиза летела точно так же. Я с Минобороны работаю с 2013 года. Люди работают не за премии и не за медали. Эти медали будут лежать в выдвижных ящиках комодов, ими будут гордиться семьи. Никто же не будет ходить по улицам и кричать: «Я сделал то-то и то-то»».
Медаль «Участнику военной операции в Сирии» учреждена приказом Министра обороны Российской Федерации в 2015 году. Её получила певица Зара, Иосиф Кобзон, Доктор Лиза (Елизавета Глинка), Владимир Жириновский, Григорий Лепс, Леонид Якубович и другие деятели культуры.