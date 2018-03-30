Слово — не воробей, слово-паразит. США скоро покинут Сирию. Как бы

Хотите верьте, хотите нет, но Трамп действительно это сказал. И так, что ему можно верить. А можно и нет. Причем что бы он ни предпринял в итоге, это будет соответствовать тому, что он сказал. Буквально это звучало так: «мы уйдем из Сирии , как бы, очень скоро». Вот и думай теперь, какое слово –ключевое: «уйдем», «скоро» или «как бы». Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт думать не стала. «Я не буду комментировать то, чего сама не слышала», — пришлось ей перефразировать Джен Псаки с ее фирменным «надо проконсультироваться в офисе». Хезер консультироваться не с кем. Тиллерсон уже сдал дела. Помпео их еще не принял.

Поэтому с формулировкой «Госдепартамент не располагает информацией о планах выхода из Сирии» отправила она всех по известному адресу. В Белый дом. Но и там царит некоторое недоумение. Трамп никого же не предупредил, что отчебучит такое на встрече со сторонниками в Огайо. Он с предвыборной кампании этого себе про Сирию не позволял. Но тогда-то обещание покончить с войной в сжатые сроки было понятно. А теперь оно противоречит всем высказываниям представителей его же администрации. Из последнего — заявление вице-президента Майкла Пенса о сохранении военного присутствия в Сирии на неопределенный срок.

И тут: «Мы вышибаем дух из ИГ*, мы уйдем из Сирии, как бы, очень скоро. Пусть другие теперь заботятся об этом. А мы вернемся в свою страну». Ну золотые же слова. Их бы нанести на тяжелую американскую технику, что, по данным министерства обороны России, как раз накануне прибыла в сирийский город Ат-Танф, где находится база США и подконтрольных им боевиков. Причем не надо всю цитату. Достаточно просто: «Домой!». Хотя, если быть близко к тексту, то «Как бы домой ». Вот этим «как бы» Трамп мог бы подписаться под каждым словом. Тогда его фраза обрела бы законченный вид. Как бы вышибаем, как бы ИГ*, как бы уйдем, как бы домой.

У него это, конечно, могло произойти неумышленно, как заимствование у молодежного сленга, который привержен нигилизму, не приемлет однозначности и сохраняет вариативность даже там, где ее быть не должно. Например, Штаты как бы Соединенные. Нация вроде как исключительная. Международное, типа, право. Впрочем, «как бы» в сочетании с «мы скоро уйдем» Трамп мог использовать и в значении «понарошку». Но тогда он подмигнул бы. Хотя не исключено, что держал-таки пальцы скрещенными.

Откровенно говоря, США в Сирии действительно делать нечего. Было — когда следовало бить ИГ*, но тогда они только мешали. А сейчас только они и мешают. ИГ*-то не уберегли. При этом Трампу Сирия совсем неинтересна. Ну не красит она его. Там русские. Причем крепко. А удел Пентагона — это откровенное вредительство. И не в том проблема, что для сверхдержавы — это не уровень. Для нее как раз это — не проблема. А в том, что это не уровень для самого Трампа. Долбануть разок по авиабазе — это можно. Тем более при Си Цзиньпине да всего через несколько месяцев после инаугурации. Но повторяться несолидно. А целить в Дамаск — чревато.

Русские же предупредили, что будут работать не только по ракетам, но и по их носителям. А им можно верить. Вон как с Восточной Гутой красиво разобрались. Прямо не Гута, а «гуд». Может, находясь под впечатлением от этого, Трамп и решил уйти оттуда поскорее. В любом случае, слово — не воробей. Слово-паразит. Ведь это сказал он, как бы президент США.

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