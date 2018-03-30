Почему слухи о разведывательном полете F-35 над Сирией — вранье

Он отметил, что сам источник не является достаточно надежным. По его мнению, данный вброс был сделан для того, чтобы сорвать сделку между Россией Турцией по продаже С-400. Именно «четырехсотые» комплексы сейчас контролируют воздушное пространство Сирии

"На самом деле не существует невидимых самолетов, есть летательные аппараты с пониженной радиозаметностью, оптимально ее можно понизить на 25-30%.

Например, если локатор видит обычный самолет с расстояния 600 км, то с пониженной радиозаметностью он обнаруживает только на дистанции в 420 км.

Опять же, на С-400 у нас стоит РЛС с активной фазированной решеткой, которая работает в разных диапазонах.

Незаметность можно сделать только в одном диапазоне, во всех не сделаешь, к тому же есть такое понятие как эффективная поверхность рассеивания — сбоку она одна, сверху другая, с задней проекции третья. Понятно, когда такая цель появляется, ее облучают сразу несколько РЛС, причем еще комплексы РЭБ, радиотехнической разведки. Поэтому F-35 будет виден как на ладони.

Дальше начинаем мериться по скоростям: F-35 1200 км/ч поддерживает кратковременно, при этом максимальные перегрузки, на которые он рассчитан — до 10G, максимальные высоты — до 16 км, а дальше начинаются проблемы с кислородным оборудованием.

У ракеты С-400 скорость полета 2,8 километра в секунду, расстояние 400 км она преодолевает за 2 минуты. При этом ее головная часть может маневрировать с перегрузками 30G. Понятно, что, если такая ракета будет послана за F-35, то он от нее даже увернуться не сможет.

Предположим, свершилось чудо, израильские истребители как-то пролетел через территорию Сирии незамеченными и через Ирак долетели аж до Ирана . Интересно, сколько им топлива нужно было? Если бы они осуществляли заправку топливом в воздухе, то пришлось бы гнать летающий танкер, который заметили бы в любом случае.

У меня была информация, что Израиль настаивал на том, чтобы в конструкцию F-35 вошел дополнительный топливный бак, но он там так и не был сделан. Поэтому все факты говорят о том, что это вранье", — заявил эксперт.