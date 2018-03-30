Он отметил, что сам источник не является достаточно надежным. По его мнению, данный вброс был сделан для того, чтобы сорвать сделку между Россией и Турцией по продаже С-400. Именно «четырехсотые» комплексы сейчас контролируют воздушное пространство Сирии.
"На самом деле не существует невидимых самолетов, есть летательные аппараты с пониженной радиозаметностью, оптимально ее можно понизить на 25-30%.
Например, если локатор видит обычный самолет с расстояния 600 км, то с пониженной радиозаметностью он обнаруживает только на дистанции в 420 км.
Опять же, на С-400 у нас стоит РЛС с активной фазированной решеткой, которая работает в разных диапазонах.
Незаметность можно сделать только в одном диапазоне, во всех не сделаешь, к тому же есть такое понятие как эффективная поверхность рассеивания — сбоку она одна, сверху другая, с задней проекции третья. Понятно, когда такая цель появляется, ее облучают сразу несколько РЛС, причем еще комплексы РЭБ, радиотехнической разведки. Поэтому F-35 будет виден как на ладони.
Дальше начинаем мериться по скоростям: F-35 1200 км/ч поддерживает кратковременно, при этом максимальные перегрузки, на которые он рассчитан — до 10G, максимальные высоты — до 16 км, а дальше начинаются проблемы с кислородным оборудованием.
У ракеты С-400 скорость полета 2,8 километра в секунду, расстояние 400 км она преодолевает за 2 минуты. При этом ее головная часть может маневрировать с перегрузками 30G. Понятно, что, если такая ракета будет послана за F-35, то он от нее даже увернуться не сможет.
Предположим, свершилось чудо, израильские истребители как-то пролетел через территорию Сирии незамеченными и через Ирак долетели аж до Ирана. Интересно, сколько им топлива нужно было? Если бы они осуществляли заправку топливом в воздухе, то пришлось бы гнать летающий танкер, который заметили бы в любом случае.
У меня была информация, что Израиль настаивал на том, чтобы в конструкцию F-35 вошел дополнительный топливный бак, но он там так и не был сделан. Поэтому все факты говорят о том, что это вранье", — заявил эксперт.
Он также напомнил, что кроме Сирии С-400 решили приобрести во многих арабских странах. Индия очень интересуется этим комплексом. Известно, что место России на том же индийском рынке мечтают занять американцы. Так что, перед нами явный факт недобросовестной конкурентной борьбы.