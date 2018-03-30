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Турция покажет туристам затонувшие суда
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Турция покажет туристам затонувшие суда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция планирует заработать 200 миллионов долларов на туристическом проекте, посвящённом дайвингу, сообщает АТОР.
Основным местом реализации проекта планируют сделать остров Яссыада, один из Принцевых островов в Мраморном море.
По неофициальным данным недалеко от острова затонуло около 25 кораблей, в том числе древние суда, датируемые IV— XVI веками, а также хорватское судно в 1993 году. С 1979 года остров признают охранной зоной и посещать его можно только при наличии специального разрешения.
Министерство культуры и туризма страны приняло решение о создании здесь музея подводной культуры, своеобразного "Эфеса под водой". Предполагается открыть для посещения останки 3-4 исследованных кораблей, затонувших в II, IV и XVI веках. Защиту объектов будут круглосуточно обеспечивать системы контроля и видеонаблюдения.
Заявляется, что судьба проекта на официальном уровне будет решена в течение ближайших месяцев, и в случае положительного сценария реализация займет не больше полугода.
Ожидается, что в течение первых двух лет подводный музей посетят более 400 тысяч туристов, а ежегодный доход от проекта составит 200 миллионов долларов.
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