Посол Палестины рассказал о темах переговоров с Россией 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Палестина обсуждает с российской стороной арабо-израильский кризис и возможность созыва международной конференции по ближневосточному урегулированию, заявил журналистам посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Нужно время. Но мы находимся в контакте с российской стороной, потому что верим, что Россия может сыграть свою роль в этом вопросе. Но мы понимаем текущую ситуацию, сейчас идет обсуждение — это может быть конференция, новый механизм", — заявил посол, отвечая на вопрос о том, в какой стадии сейчас находится вопрос об организации международной конференции по ближневосточному урегулированию.
Выступая в ООН, глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что Палестина предлагает провести международную конференцию по ближневосточному урегулированию в этом году. В ходе предстоящей конференции, по словам Аббаса, должен быть сформирован «международный многосторонний механизм, который будет помогать обеим сторонам переговоров разрешить все вопросы постоянного статуса, определенного соглашением в Осло».
После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства, Аббас заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится. Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.