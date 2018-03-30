Посол Палестины рассказал о темах переговоров с Россией

"Нужно время. Но мы находимся в контакте с российской стороной, потому что верим, что Россия может сыграть свою роль в этом вопросе. Но мы понимаем текущую ситуацию, сейчас идет обсуждение — это может быть конференция, новый механизм", — заявил посол, отвечая на вопрос о том, в какой стадии сейчас находится вопрос об организации международной конференции по ближневосточному урегулированию.

Выступая в ООН , глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что Палестина предлагает провести международную конференцию по ближневосточному урегулированию в этом году. В ходе предстоящей конференции, по словам Аббаса, должен быть сформирован «международный многосторонний механизм, который будет помогать обеим сторонам переговоров разрешить все вопросы постоянного статуса, определенного соглашением в Осло».