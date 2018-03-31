Туристическая отрасль Турции быстро восстанавливается

Анкара , 31 марта / Синьхуа / — Туристическая отрасль Турции быстро восстанавливается: в первые два месяца 2018 года ее посетило более 3 млн зарубежных туристов, что на 35 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовало в пятницу Министерство культуры и туризма страны.

Грузии и Больше всего туристов в январе-феврале прибыло в Турцию из Ирана Болгарии . Количество гостей из Ирана превысило 350 тыс. человек, что составляет 11,7 проц. от общего числа посетивших страну иностранных туристов.

Под влиянием кризиса в турецко-российских отношениях, участившихся терактов и неудавшегося военного переворота количество иностранных туристов, побывавших в Турции, уменьшилось в 2016 году до 25 млн человек с 36,2 млн в 2015 году.

В 2017 году наметились явные признаки восстановления отрасли: число посетивших Турцию иностранных туристов превысило 32 млн человек, причем стремительно росло количество гостей из России и других стран Европы. По прогнозу специалистов, в 2018 году положительная тенденция сохранится. Ожидается, что турпоток вернется к уровню 2015 года.

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш заявил, что в нынешнем году страну посетит более 38 млн туристов из-за рубежа. —0—